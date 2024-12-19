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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: “5. veriyle hesaplama tablosu" Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:00
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: “5. veriyle hesaplama tablosu" Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammı Ocak 2025 son dakika haberleriyle milyonlarca memur vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılda iki yeniden belirlenen ücret için enflasyon oranlarındaki son veri bekleniyor. TÜİK ile açıklanan son verilere göre memurlar için %10,4'lük zam kesinleşti. Ocak ayında açıklanacak aralık enflasyon oranının hemen öncesinde doktor, mühendis,polis, öğretmen, hemşire, imam, ebe maaş tablosu kalem kalem hesaplandı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte meslek hesaplama