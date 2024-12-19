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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: “5. veriyle hesaplama tablosu" Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:00

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: “5. veriyle hesaplama tablosu" Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika haberleriyle milyonlarca memur vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılda iki yeniden belirlenen ücret için enflasyon oranlarındaki son veri bekleniyor. TÜİK ile açıklanan son verilere göre memurlar için %10,4'lük zam kesinleşti. Ocak ayında açıklanacak aralık enflasyon oranının hemen öncesinde doktor, mühendis,polis, öğretmen, hemşire, imam, ebe maaş tablosu kalem kalem hesaplandı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte meslek hesaplama

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 5. veriyle hesaplama tablosu Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammında geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasınyla önümüzdeki 6 ay boyunca geçerli olacak yeni maaşlar hesaplanmış olacak. İlan edilen 5 aylık verilerle %10,4'lük zam hakkedilmiş oldu. Peki, memur zammıyla ne düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 5. veriyle hesaplama tablosu Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK ARALIK 2024 ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Aralık 2024 enflasyon rakamları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 5. veriyle hesaplama tablosu Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Orta Vadeli Program ile önemli kazanımların olduğunu belirten Şimşek, makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini söyledi. Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladıklarını ve şoklara karşı dayanıklılığın artırıldığını dile getiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten yüzde 1'in altına inmiş olmasının değerli olduğunu söyledi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 5. veriyle hesaplama tablosu Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 SON DAKİKA: 5. veriyle hesaplama tablosu Yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

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