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MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:13
MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zamlanan memur maaş zammı için enflasyon verilerinin açıklanmasıyla hesaplama tabloları oluşturulmaya başladı. TÜİK tarafından ilan edilen Mart ayı verileriyle memur zammı için üçüncü veri de netleşmiş oldu. Memurların maaşlarına yapılan artışta 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da etkili oluyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 2025 yılının ilk yarısı için belirlenen en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz atında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar