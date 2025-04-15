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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:13

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zamlanan memur maaş zammı için enflasyon verilerinin açıklanmasıyla hesaplama tabloları oluşturulmaya başladı. TÜİK tarafından ilan edilen Mart ayı verileriyle memur zammı için üçüncü veri de netleşmiş oldu. Memurların maaşlarına yapılan artışta 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da etkili oluyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 2025 yılının ilk yarısı için belirlenen en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz atında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 yılı Mart ayı enflasyonuna ait veriler netleşti. Memurlara yapılacak zam oranın ilk 3 verilik oranı belli olurken gözler ikinci 3 verilik orana çevrildi. Mart ayında yıllık %38,10, aylık ise %2,46 olarak belirlenen oranların ardından gözler hesaplama tablolarına çevrildi. İşte 2025 Temmuz memur zammı hesaplamaları

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI: Öğretmen, doktor, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.