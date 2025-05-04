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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
11:36
MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yılda iki kez yapılan maaş artışlarında belirleyici olan TÜİK enflasyon verileriyle Temmuz zammına dair ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı. Mart ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkının ilk üç ayı belli oldu. Memur maaşlarına yapılacak zam; enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşimiyle belirlenecek. Ocak 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 43.698 TL, memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL idi. Temmuz'da bu rakamların ne kadar yükseleceği merakla bekleniyor. Peki, Temmuz 2025'te en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplamaları...