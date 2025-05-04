MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri ardından Nisan ayı verileri için bekleyiş sürüyor. Şimdi ise Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Altı aylık enflasyon oranı, zam hesaplamalarında temel kriter olacak. Buna ek olarak, toplu sözleşmeden kaynaklanan artış da Temmuz zammına yansıtılacak. İşte 2025 memur zammı hesaplama