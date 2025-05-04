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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:36

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yılda iki kez yapılan maaş artışlarında belirleyici olan TÜİK enflasyon verileriyle Temmuz zammına dair ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı. Mart ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkının ilk üç ayı belli oldu. Memur maaşlarına yapılacak zam; enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşimiyle belirlenecek. Ocak 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 43.698 TL, memur emeklisi maaşı ise 19.616 TL idi. Temmuz'da bu rakamların ne kadar yükseleceği merakla bekleniyor. Peki, Temmuz 2025'te en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplamaları...

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri ardından Nisan ayı verileri için bekleyiş sürüyor. Şimdi ise Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Altı aylık enflasyon oranı, zam hesaplamalarında temel kriter olacak. Buna ek olarak, toplu sözleşmeden kaynaklanan artış da Temmuz zammına yansıtılacak. İşte 2025 memur zammı hesaplama

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 NİSAN ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe rastladığı için, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yansıyacak ilk üç aylık enflasyon farkı netleşti. Bu dönemde oluşan fark yüzde 3,83 olarak belirlendi.

Bu orana 2025 Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 9,03 seviyesine ulaştı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN YENİ MAAŞ TABLOSU

3 aylık TÜFE: Yüzde 10.06
Nisan TÜFE tahmini: Yüzde 3.07
Mayıs TÜFE tahmini: Yüzde 2.20
Haziran TÜFE tahmini: Yüzde 1.70