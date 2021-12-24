Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

Son dönemde milyonlarca kişinin gözü memur maaş zammı gelişmelerine çevrildi. Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ardından ise memurlara ek zam konusu gündeme taşındı. "Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati'den konuyla ilgili açıklama geldi. "Memnun edecek bir çalışma olacak" ifadeleri sonrası vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar...