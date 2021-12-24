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Haberler Yaşam Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:54

Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

Son dönemde milyonlarca kişinin gözü memur maaş zammı gelişmelerine çevrildi. Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ardından ise memurlara ek zam konusu gündeme taşındı. "Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati'den konuyla ilgili açıklama geldi. "Memnun edecek bir çalışma olacak" ifadeleri sonrası vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar...

Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, memur ve emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam kararı alınmıştı. Ek zam konusu ise asgariye yapılan tarihi zam sonrası gündeme geldi. Vatandaşlar Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte memur ve memur emeklisi zammı son dakika gelişmeleri...

Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.

Nebati, gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

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Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

"Enflasyonun düşüş eğilimini ilk çeyrekten sonra bekliyordunuz. Şimdiki beklentiniz ne? Bugünden itibaren... Fiyatlara yansıdı ve fiyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığı ve eğilimini aşağıya doğru kırdığını hep beraber göreceğiz. Büyük firmalarımız fiyatları geri çekmeye başladı."

Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlara ek artışlar yapıldığını ve ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldığını aktaran Nebati, bundan dolayı kendilerine teşekkür edildiğini söyledi.

Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

Nebati, bütün bu enstrümanlarla tüm esnafa, üreticiye ve işletmeciye çok önemli desteklemelerde bulunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız."

Memur maaş zammında sona gelindi! 2022 Ocak ayı Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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