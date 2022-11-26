Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonu öncesinde dört aylık veriler ışığında memur zammı için ilk veriler geldi. Polis, hemşire, doktor, öğretmen ve diğer tüm memurlar merakla yeni zam oranlarını bekliyor. Bu kapsamda ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 aylık verilere ilişkin hesaplamalar sonucunda zam miktarı 11,84 oldu. Son söz, Ocak ayının başında TÜİK tarafından yapılan açıklama sonucunda gelecek. Peki, memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.