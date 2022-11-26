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Haberler Yaşam Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023'te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 10:23

Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023'te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonu öncesinde dört aylık veriler ışığında memur zammı için ilk veriler geldi. Polis, hemşire, doktor, öğretmen ve diğer tüm memurlar merakla yeni zam oranlarını bekliyor. Bu kapsamda ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 aylık verilere ilişkin hesaplamalar sonucunda zam miktarı 11,84 oldu. Son söz, Ocak ayının başında TÜİK tarafından yapılan açıklama sonucunda gelecek. Peki, memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur zammı tahminleri ve beklentileri masada yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak ocak zammı için 4 aylık veri geride kaldı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık var. 2023 yılına ilişkin zam oranıyla ilgili tüm son dakika haberleri takip ediliyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları gündemdeki yerini alırken yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

KASIM VE ARALIK ENFLASYON ORANI SONRASI OCAK ZAMMI BELLİ OLACAK

Emekli ve memur zammı için veriler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Ekim 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 2 veri kaldı.

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Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur maaş zammını hesapladık! Ocak 2023’te kim ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkına göre memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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