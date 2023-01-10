Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:35

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşı zam oranı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yılda emekli ve memur maaşları artış oranı enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 30 olarak hesaplandı. Böylece en düşük maaş 11 bin 848 liraya çıkarıldı. Bu noktada alacakları güncel maaş tutarlarını öğrenmek isteyen memur ve memur emeklileri, "2023 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl zamlı maaş ödemeleri 15 Ocak'tan sonra hesaplara yatırılmaya başlamıştı. Peki, 2023 en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte hesaplama ekranı ve zamlı yeni maaş tablosu…