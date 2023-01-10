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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 07:35

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaşı zam oranı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni yılda emekli ve memur maaşları artış oranı enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 30 olarak hesaplandı. Böylece en düşük maaş 11 bin 848 liraya çıkarıldı. Bu noktada alacakları güncel maaş tutarlarını öğrenmek isteyen memur ve memur emeklileri, "2023 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl zamlı maaş ödemeleri 15 Ocak'tan sonra hesaplara yatırılmaya başlamıştı. Peki, 2023 en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte hesaplama ekranı ve zamlı yeni maaş tablosu…

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Memur zammı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber netlik kazandı. Enflasyon rakamları ve refah payı ile memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30 olarak hesaplandı. Maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi ise geçtiğimiz gün Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda maaşların yatacağı tarih öncesi polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar, "2023 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Ocak zammı ile en düşük maaş 11 bin 848 liraya yükseldi. İşte, 2023 Zamlı memur maaşı hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

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MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu.

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu.

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ!

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

MEMUR ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: Polis, doktor, hemşire, öğretmen... Ocak zammı ile 2023 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Yüzde 30 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu.

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