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Haberler Yaşam Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:18

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı için detaylar belli oldu. Buna göre; 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya yükseltilirken emekli ve memurlara yapılan zam miktarı yüzde 30 olarak kayda geçti. Vatandaşlar yeni maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ise "2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme taşındı. İşte Memur zammı açıklaması ve yeni maaşlar…

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonların merakla beklediği Memur maaşı için Ocak zammı geçtiğimiz hafta belli oldu. Böylece en düşük maaş 11 bin 848 TL oldu. Bilindiği üzere yüzde 16,47 olarak hesaplanan Memur zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuş ardından ise bu oran bir kez daha arttırılarak yüzde 30'a çıkartılmıştı. Maaşlar yatmadan önce "2023 Ocak zammı ile Memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni Memur zammı maaş tablosu…

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük memur maaşı tutarı da 11.848 TL oldu. İşte tüm detaylar;

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Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI ARTIRILDI!

Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu. Erdoğan, biraz daha fedakarlık yapılmasını sağlayarak emekli ve memur maaşı zam oranını artırdı.

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yüzde 25 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, bugün en düşük emekli maaşı zam oranını yüzde 58 olarak duyurdu. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu.

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