Haberler Yaşam Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:18

Memur maaş zammı hesaplama tablosu netleşti! 2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı için detaylar belli oldu. Buna göre; 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya yükseltilirken emekli ve memurlara yapılan zam miktarı yüzde 30 olarak kayda geçti. Vatandaşlar yeni maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ise "2023 Ocak zammı ile Polis, Hemşire, Öğretmen, Bekçi ve diğer mesleklerde memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme taşındı. İşte Memur zammı açıklaması ve yeni maaşlar…