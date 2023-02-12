Haberler Yaşam Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 15:03

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Kahramanmaraş depremi sonrası özellikle bölgedeki vatandaşlar için memur maaşlarının erken ödeneceği duyurulmuştu. Bu kapsamda ise ülke genelinde binlerce memurun konuyla ilgili olarak "Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aradığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme için tarih de vermişti. Normal şartlarda memurlar maaşlarını 15 Şubat tarihinde alıyordu. Peki, 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.