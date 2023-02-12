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Giriş Tarihi: 12.02.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 15:03

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Kahramanmaraş depremi sonrası özellikle bölgedeki vatandaşlar için memur maaşlarının erken ödeneceği duyurulmuştu. Bu kapsamda ise ülke genelinde binlerce memurun konuyla ilgili olarak "Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aradığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme için tarih de vermişti. Normal şartlarda memurlar maaşlarını 15 Şubat tarihinde alıyordu. Peki, 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri ve detaylar.

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Memur maaşı ödeme tarihleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara destek olabilmek adına maaşların erkenden hesaplara yatacağı açıklamasıyla beraber yurt genelinde binlerce vatandaş şimdi "Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Şubat ayı memur maaşı ödeme tarihleri ve detaylar…

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.

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Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.

Memur maaşı Şubat ayı ödeme tarihleri: Erken yatıyor! 2023 Memur maaşları yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirler alınacak.

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