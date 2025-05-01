MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşı zammı için 3 aylık oran ortaya çıktı. Nisan ayı enflasyonu ise 5 Mayıs'ta belli olacak. Böylece memur maaşlarına yapılacak olan artış büyük oranda şekillenmeye başlayacak. Peki; memur maaşlarına ne kadar zam gelecek, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte, öğretmen, polis, hemşire… meslek meslek memur zammı hesaplamaları.