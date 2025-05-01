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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
09:27
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Memur maaşı Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılacak zammı etkileyecek 3 aylık enflasyon oranı belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca vatandaş memur zammı hesaplamalarına dikkat kesildi. Nihai zam oranı Nisan, Mayıs, Haziran ayı rakamlarının belirlenmesinin ardından ortaya çıkacak. Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs günü belli olacak. Peki; Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç artış yansıyacak? İşte, meslek meslek memur maaşı zammı hesaplama ekranı.