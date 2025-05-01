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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:27

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşı Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılacak zammı etkileyecek 3 aylık enflasyon oranı belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca vatandaş memur zammı hesaplamalarına dikkat kesildi. Nihai zam oranı Nisan, Mayıs, Haziran ayı rakamlarının belirlenmesinin ardından ortaya çıkacak. Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs günü belli olacak. Peki; Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç artış yansıyacak? İşte, meslek meslek memur maaşı zammı hesaplama ekranı.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşı zammı için 3 aylık oran ortaya çıktı. Nisan ayı enflasyonu ise 5 Mayıs'ta belli olacak. Böylece memur maaşlarına yapılacak olan artış büyük oranda şekillenmeye başlayacak. Peki; memur maaşlarına ne kadar zam gelecek, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte, öğretmen, polis, hemşire… meslek meslek memur zammı hesaplamaları.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar kesinleşen rakamlara göre zam tablosu şöyle şekillendi:
• Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

• Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

• 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

• Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına göre, maaş zam tablosu...