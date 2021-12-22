Memur maaşına ek zam gelecek mi? 2022 Ocak Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Son dönemde gelen peş peşe açıklamalarla gündeme gelen memur maaş zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında düzenlenen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kararlaştırılan zam oranının ardından şimdi ek zam konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan kararda memurların maaşları 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...