Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

Ocak ayının da gelmesiyle beraber memur maaş zammı için geri sayım sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, bir süredir "2022 Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak , ek zam olacak mı ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35 oranındaki zam kararının ardından ek zam konusu gündeme gelmişti. Bakanlık yarınki enflasyon kararı sonrası zamların netleşeceğini duyurmuştu. Peki, 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...