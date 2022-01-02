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Haberler Yaşam Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!
Giriş Tarihi: 02.01.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 07:07

Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

Ocak ayının da gelmesiyle beraber memur maaş zammı için geri sayım sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, bir süredir "2022 Memur zammı belli oldu mu, ne kadar olacak , ek zam olacak mı ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35 oranındaki zam kararının ardından ek zam konusu gündeme gelmişti. Bakanlık yarınki enflasyon kararı sonrası zamların netleşeceğini duyurmuştu. Peki, 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte zamlı maaşlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

Son dönemde milyonlarca kişinin gözü memur maaş zammı gelişmelerine çevrilmişti. Bilindiği üzere 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde maaşlara yüzde 30 ile 35 arasında zam yapılacağı kararı duyuruldu. Ardından ise memurlara ek zam konusu gündeme taşındı. Şimdilerde ise "Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı?" soruları yanıt arıyor. Bakan Nebati'den konuyla ilgili gelen açıklamada "Memnun edecek bir çalışma olacak" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, 2022 Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak ve ek zam yapılacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...

Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ:

Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

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Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Ocak ayı 2022 memur zammı ne kadar, ek zam olacak mı, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? Memur maaşına ek zam konusu gündemde!

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

MEMUR EMEKLİSİ:

Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

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