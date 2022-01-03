Memur maaşları için ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

Memur ve memur emeklileri gözünü bugün açıklanacak olan maaş zammına çevirdi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının sonuncusu bilindiği üzere bugün TÜİK tarafından açıklanacak ve böylelikle ek zam konusu da netlik kazanacak. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35'lik artış kararı sonrası yeni bir ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada "2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzunca bir süredir bugün için geri sayım yapan vatandaşlar konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte 2022 Ocak ayı memur maaş zammı son dakika açıklaması ve tüm detaylar…