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Haberler Yaşam Memur maaşları için ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:15

Memur maaşları için ek zam müjdesi! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

Memur ve memur emeklileri gözünü bugün açıklanacak olan maaş zammına çevirdi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının sonuncusu bilindiği üzere bugün TÜİK tarafından açıklanacak ve böylelikle ek zam konusu da netlik kazanacak. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan yüzde 30-35'lik artış kararı sonrası yeni bir ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada "2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzunca bir süredir bugün için geri sayım yapan vatandaşlar konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte 2022 Ocak ayı memur maaş zammı son dakika açıklaması ve tüm detaylar…

Memur maaşlarına ek zam konusu bugün netlik kazanacak! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

Memur zammı son dakika haberiyle bugün belli olacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri bugün açıklanacak veriyle tamamlanacak ve böylece gerek memurların gerekse memuriyetten emekli olan vatandaşların alacakları maaşlar belirlenecek. Hal böyleyken "2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?" sorusu sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 30-35'lik bir artış kararı alınmış ancak enflasyon göz önüne alınınca ek zam konusu gündeme gelmişti. Peki, Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları…

Memur maaşlarına ek zam konusu bugün netlik kazanacak! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

Bu açıklama ile beraber emeklilere uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Memur maaşlarına ek zam konusu bugün netlik kazanacak! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

MEMUR:

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

Memur maaşlarına ek zam konusu bugün netlik kazanacak! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Memur maaşlarına ek zam konusu bugün netlik kazanacak! 2022 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL oldu, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak, ek zam olacak mı?

3 ayda bir ödenen 135 liralık toplu sözleşme ikramiyesi, ilk yarıda 400, ikinci yarıda 428 liraya çıkacak.

Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.

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