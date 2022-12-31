Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 07:46

Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Memur maaş zammı hesaplamaları yeni yıla günler kala Türkiye'nin gündem maddelerinin başında geliyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 5 aylık zam oranı da ortaya çıkmıştı. Net rakam 3 Ocak'ta açıklanacak. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve tüm detaylar.

Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Aralık ayıyla birlikte gündemde yer edinen bir konu da Ocak tarihli Memur zammı oldu. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek ve hesaplamalar için son veri önümüzdeki hafta içi açıklanacak. Polis, bekçi, öğretmen, hemşire gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ederken bilindiği üzere yeni maaş tablosu için ilk tahminler de geliyor. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri…

Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

EK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 HESABI

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimatı vermesi sonrası Aralık ayında çalışmalar hız kazandı.

Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Asgari ücrette işçi ve işveren anlaşamayınca devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Düğümü çözün Başkan Erdoğan, işçileri sevindiren açıklamayı yaptı

Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Asgari ücret 2023 Temmuz ayına göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla enflasyon rakamlarının çok üzerinde net 8.506 TL, brüt 10.008 TL oldu. Böylece asgari ücret TL olarak rekor kırmış oldu. Dolar bazında da 455 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

SON DAKİKA