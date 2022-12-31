Memur maaşları için Ocak zammı açıklanıyor! Polis, öğretmen, bekçi, hemşire... 2023 Kim ne kadar memur zammı alacak?

Memur maaş zammı hesaplamaları yeni yıla günler kala Türkiye'nin gündem maddelerinin başında geliyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 5 aylık zam oranı da ortaya çıkmıştı. Net rakam 3 Ocak'ta açıklanacak. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve tüm detaylar.