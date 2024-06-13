Memur maşları bayramdan önce, 13-14 Haziran’da yatar mı? 2024 Haziran Memur maaşı ödeme tarihleri!

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE HESAPTA OLUR MU?

Henüz emekli ve memur maaşlarının erken yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak memurlara maaş ödemeleri her ayın 15'inden itibaren yatırılıyor. 15 Haziran'ın cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle maaş ödemelerinin cuma gününe kadar yatırılması bekleniyor.