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Memur maşları bayramdan önce, 13-14 Haziran'da yatar mı? 2024 Haziran Memur maaşı ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
11:54
Memur maşları bayramdan önce, 13-14 Haziran'da yatar mı? 2024 Haziran Memur maaşı ödeme tarihleri!
Kurban bayramı öncesinde memur maaşı ödeme tarihleri gündemde. Memurlar her ayın 15'inde maaş alırken, bu yıl ayın 15'inin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesiyle birlikte memur maaşları erken mi ödenecek yakından takip ediliyor. Emekli ve Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Bugün veya yarın maaşlar hesaba geçer mi? İşte, 2024 Haziran Memur maaşı ödeme tarihleri!