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MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:18
MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Memur zammı Ocak 2025 için son dakika haberleri takip edilmeye başladı. Son olarak asgari ücrete yüzde 30'luk zammın ardından yılda iki kez maaşlarına artış yapılan memurlar enflasyon oranlarını beklemeye koyuldu. Her yıl 6 aylık enflasyona göre yılın ilk ve ikinci yarısı olmak üzere memur maşlarında güncellemeye gidilecej. Memur maaşlarında sosyal destekler kapsamında birçok ödemede de güncelleme yapılıyor. Geçtiğimiz dönem en düşük memur maaşı 39. Bin 177 TL olarak belirlendi. Bu dönemde 6. verinin netleşmesiyle en düşük maaş da belli olacak. Henüz netleşen 5 aylık verilerle polis, öğretmen, ebe, ima, vaiz gibi mesleklerin hesaplama tablosu şekillendi. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte hesaplama