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Haberler Yaşam MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:18

MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı Ocak 2025 için son dakika haberleri takip edilmeye başladı. Son olarak asgari ücrete yüzde 30'luk zammın ardından yılda iki kez maaşlarına artış yapılan memurlar enflasyon oranlarını beklemeye koyuldu. Her yıl 6 aylık enflasyona göre yılın ilk ve ikinci yarısı olmak üzere memur maşlarında güncellemeye gidilecej. Memur maaşlarında sosyal destekler kapsamında birçok ödemede de güncelleme yapılıyor. Geçtiğimiz dönem en düşük memur maaşı 39. Bin 177 TL olarak belirlendi. Bu dönemde 6. verinin netleşmesiyle en düşük maaş da belli olacak. Henüz netleşen 5 aylık verilerle polis, öğretmen, ebe, ima, vaiz gibi mesleklerin hesaplama tablosu şekillendi. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte hesaplama

MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 Ocak hesaplama tablosy vatandaşların gündeminde yer alıyor. Enflasyon oranlarıyla birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca memurların maaşlarına yapılacak zam için açıklamalar takip ediliyor. Henüz açıklanan 5 aylık verilere göre memurlar 10,4'lük zammı hakketmişi oldu. Peki, Ocak 2025 memur zammı ne kadar olacak? İşte memur maaşı hesaplama

MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

SON ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: Kalem kalem hesaplama! En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

GÜNCEL EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Temmuz Ocak dönemi için 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL.

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