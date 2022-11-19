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Haberler Yaşam Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:50

Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına uygulanacak Ocak zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru ülke genelinde gündemde. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre; 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 olurken öte yandan Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutuldu. Vatandaşlar enflasyon farkına göre; uzman isimlerin beklentilerini merak ediyor. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve detaylar…

Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı ile yola çıkan Bakanlık memur zammı için çalışmalarına başladı. 6 aylık enflasyonla belirlenecek Ocak zam oranı yılsonu beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplanmaya başladı. Bu noktada öğretmen, hemşire, polis memur maaşı tabloları ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan refah düzenlemesi ek zam haberlerini de gündeme getirdi. Peki, 2023 Ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL olacak? İşte son durum…

Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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