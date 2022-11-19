Memur Ocak zammında ek zam gündemde! Enflasyon farkına göre 2023 memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına uygulanacak Ocak zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru ülke genelinde gündemde. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre; 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 olurken öte yandan Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutuldu. Vatandaşlar enflasyon farkına göre; uzman isimlerin beklentilerini merak ediyor. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve detaylar…