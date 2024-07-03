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Haberler Yaşam MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:16

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Memur ve emekli zammı son dakika açıklandı. TÜİK tarafından haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun maaşlarındaki artış ortaya çıktı. 6 aylık enflasyona göre yılda iki kez artış alan hak sahipleri yeni rakamları kontrol ediyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında yapılan emekliye zam yüzde kaç oldu maaş tablolarında inceleniyor. Peki; 2024 Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, memur maaşı kaç TL oldu? İşte, memur ve emekli maaşı hesaplama tabloları...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Son TEFE-TÜFE rakamları belirlenirken enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 arttı. Son veriyle birlikte tamamlanacak 6 aylık rakamların ardından farka göre memur zammı ve çıkan orana göre emekli zammı belirlendi. Maaşların haricinde sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı gibi pek çok kalemde etkili olacak zam oranı gündemde. Peki; SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, refah payı var mı?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklendiği üzere 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla haziran ayı enflasyonunu yayımlandı. Son TEFE-TÜFE verisi temmuz zammında son oranı ortaya koydu.

Buna göre memur ve emeklinin zam oranı belirlendi.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

HAZİRAN ENFLASYONU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI!

Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI YÜZDE KAÇ?

6 aylık rakamlar memur ve emeklinin zam oranını belirledi: SSK, Bağkur emeklisi yüzde 24,73 oranında zam oranını görürken memurun enflasyon farkı yüzde 19,31 oldu.

Memurun enflasyon farkı üzerine yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme zammı ekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Açıklandı! 2024 Temmuz ayı en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zam oranı ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek şu sözlere yer verdi:

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