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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:40

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

Emeklilerin en düşük maaşında uygulanan zamla beraber memur maaş zammı da gündemdeki yerini aldı. Normal şartlarda Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alan memurlar ek zammın kendileri için de söz konusu olup olmadığı merak ediyor. Bu noktada ise "memur maaşlarına ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurulmuştu. Peki, memurlara da aynı şekilde ek zam uygulanacak mı? İşte son durum ve detaylar.

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı için araştırmalar hız kazandı. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi üzerine memurlarda da beklentiler oluştu. Hal böyleyken ise "memur maaşlarına ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur maaş zammı konusunda son durum.

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR MAAŞLARINDA DA YÜKSELME OLACAK MI?

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada; yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı kaydedildi. Memur maaşlarında ise bir değişiklik söz konusu değil.Memur zammının her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İşte gelen açıklamanın detayları...

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MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 7.500 lira olacak! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 bayram ikramiyesi de artacak

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kulladı.Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

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