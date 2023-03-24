Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:40

MEMUR ZAMMI 2023 - Memur maaşlarına da ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?

Emeklilerin en düşük maaşında uygulanan zamla beraber memur maaş zammı da gündemdeki yerini aldı. Normal şartlarda Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alan memurlar ek zammın kendileri için de söz konusu olup olmadığı merak ediyor. Bu noktada ise "memur maaşlarına ek zam geldi mi, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurulmuştu. Peki, memurlara da aynı şekilde ek zam uygulanacak mı? İşte son durum ve detaylar.