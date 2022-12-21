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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:43

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşları ocak zammı ile değişiyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen yeni zam oranı için 5 aylık veri kesinleşti. Sırada son enflasyon oranı yer alıyor. Memur zammı 2023 ne kadar olacak sorusu öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurluk alanlarında sorgulanmaya başladı. 5 aylık veri yüzde 14 civarında sonuçlandı. Memur maaşı hesaplama işlemleri yılsonuna geldikçe hız kazandı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 tahmini masada yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak ocak zammı için ilk 5 aylık veri netleşti. Son oranla birlikte memur maaş zammı da kesinleşmiş olacak. Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları yeni sene için araştırılıyor. Memur maaşı hesaplama işlemleri maaş tablosunda kendini göstermeye başladı. Peki, en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 memur maaşları hakkında merak edilenler…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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