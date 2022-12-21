MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Geri sayım başladı! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşları ocak zammı ile değişiyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile değerlendirilen yeni zam oranı için 5 aylık veri kesinleşti. Sırada son enflasyon oranı yer alıyor. Memur zammı 2023 ne kadar olacak sorusu öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurluk alanlarında sorgulanmaya başladı. 5 aylık veri yüzde 14 civarında sonuçlandı. Memur maaşı hesaplama işlemleri yılsonuna geldikçe hız kazandı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…