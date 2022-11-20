2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı 2023 hesaplama işlemleri başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak ocak zammı için 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları şimdiden gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele kapsamında farklı bir hazırlık yapıldığını dile getirdi. Öte yandan toplu sözleşme ve ek zam da gündemde. Memur maaşı tablosu şekillenmeye başladı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…