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Haberler Yaşam 2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:51

2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı 2023 hesaplama işlemleri başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkacak ocak zammı için 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Doktor, hemşire, polis, öğretmen maaşları şimdiden gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele kapsamında farklı bir hazırlık yapıldığını dile getirdi. Öte yandan toplu sözleşme ve ek zam da gündemde. Memur maaşı tablosu şekillenmeye başladı. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı araştırmaları yılsonuna yaklaştıkça hız kazandı. Enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur ve emekli zammı maaş tablosu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirmeleri ardından netlik kazanacak. Memur zammı için 4 aylık oran geride kalırken toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi de tabloya dahil edilenler arasında. Peki, en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı ile memur maaş tablosu…

2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

2023 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık enflasyon farkı masada! Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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