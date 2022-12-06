Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri 2023 Ocak için devam ediyor. Memur zammı için belirleyici olan Kasım enflasyonu geçtiğimiz gün açıklandı. Memur zammı 2023 hesapları 5 aylık veriler ışığında hız kazandı. Son enflasyona göre hesaplanan emekli ve memur zam oranı sosyal refah düzenlemesi ve ek zam ile de değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak 2023 ocak zammı son dakika haberleri ile araştırılıyor. Peki, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri