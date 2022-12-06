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Haberler Yaşam Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:28

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri 2023 Ocak için devam ediyor. Memur zammı için belirleyici olan Kasım enflasyonu geçtiğimiz gün açıklandı. Memur zammı 2023 hesapları 5 aylık veriler ışığında hız kazandı. Son enflasyona göre hesaplanan emekli ve memur zam oranı sosyal refah düzenlemesi ve ek zam ile de değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak 2023 ocak zammı son dakika haberleri ile araştırılıyor. Peki, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2023 Ocak hesapları binlerce memur ve memur emeklisinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün açıklanan Kasım enflasyon oranı sonrası memur maaş zammı hesaplama tablosundaki rakamlar güncellendi. En düşük ve en yüksek memur zammı için çalışmalar hız kazandı. Memur maaşı hesaplama işlemleri için 5 aylık enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de oldukça önem arz ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken yürütülen çalışmalar sonucunda gelirlerin ciddi şekilde artması bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı ile memur maaşı hesaplama tablosu…

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor! İşte, 5 aylık enflasyon oranları ile güncel memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar...

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Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI NETEŞTİ

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.

Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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