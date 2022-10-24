EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OCAK 2023'DE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı her dönem 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez olmak üzere; önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak 2023 döneminde yüzde 8 olacak.