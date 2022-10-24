Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:43

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı enflasyon farkı ile 2023 Ocak için hesaplanıyor. Bilindiği üzere zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak belirleniyor. Öte yandan ocak zammı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi içerisinde yer alan ek zam ile maaş zamlarının enflasyonun üzerine taşınması bekleniyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş, memur maaş zammı hesaplamaları ile en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan memur maaşları TÜİK tarafından açıklanacak oranlar ile netlik kazanacak. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklaması sonrası 2023 ocak zammı ile memur maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılacağı düşünülüyor. Milyonlarca memur en düşük ve en yüksek memur zammı 2023 araştırmalarını sürdürüyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon oranları ile belirlenecek olan memur zam oranı için 3 aylık fark geride kaldı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar soruyor: yeni yılda en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? İşte, 2023 Ocak zammı ile memur maaşı hesaplama tablosu ve memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

Memur zammı 2023 Ocak son dakika: Ek zam müjdesi! 2023 Ocak zammı hesaplamaları ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OCAK 2023'DE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak-temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Bu zam oranı her dönem 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez olmak üzere; önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak 2023 döneminde yüzde 8 olacak.

SON DAKİKA