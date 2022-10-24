Memur zammı enflasyon farkı ile 2023 Ocak için hesaplanıyor. Bilindiği üzere zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak belirleniyor. Öte yandan ocak zammı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi içerisinde yer alan ek zam ile maaş zamlarının enflasyonun üzerine taşınması bekleniyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş, memur maaş zammı hesaplamaları ile en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorularına yanıt arıyor. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan memur maaşları TÜİK tarafından açıklanacak oranlar ile netlik kazanacak. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…