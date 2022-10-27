Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 16:55

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri yeni yıla kısa süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 2023 ocak memur zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek. Memur maaş zammı oranı için 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 7,05 olarak kesinleşirken Merkez Bankası tarafından yenilenen 2022 enflasyon beklentisi paylaşıldı. Bu rakamlara göre memur maaşları hesabı belli oldu. Yeni yıl için memur maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 Ocak memur maaş zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2023 Ocak ayı memur zammı son dakika haberleri ve meslek meslek rakamlar…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

Ocak ayına kısa bir zaman kala 2023 memur maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerine göre belirlenecek olan memur zammı için araştırmalar da devam ediyor. 3 aylık fark geride kalırken gözler Kasım ayının ilk haftası açıklanacak olan 4. enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 4. Enflasyon Raporu sunumunda yenilenen 2022 enflasyon beklentisini açıkladı. Böylece 2023 Ocak memur zam oranı netleşti. Bu noktada maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında bilgi edinmek isteyen memurlar ve memur emeklileri, ''En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna cevap arıyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile yeni memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak? İşte, 2023 Ocak memur maaş zammı hesaplama tablosu.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI DÖNEMİNDE EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ ZAMMI İLE KÜMÜLATİF ZAM ORANI YÜZDE 85'İ AŞTI

Bunun yanında Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar yıllık enflasyon rakamlarının çok üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu.

En düşük memur zammı resen artışla beraber 9.707 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

EK ZAMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: En yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kim ne kadar memur maaşı alacak?

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Yaklaşık 20 milyon kişinin yeni maaşları 2022 yılı enflasyon oranı sonrası netleşecek. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

SON DAKİKA