MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni memur maaşı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek memur maaşı 2023 ne zaman belli olacak soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bu noktada memur zammı 2023 için sosyal refah düzenlemesi de bulunuyor.