MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri sıklıkla aratılıyor. TÜİK enflasyon rakamları ile yeni memur maaşı 2023 belli oluyor. Yaklaşık memur zam oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Aralık enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte memur maaşı zammı için en düşük rakam gelecek. Daha sonra ek zam ile birlikte memur zammı 2023 belli olacak. Bu noktada meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Sosyal refah düzenlemesi ile gelecek ek zam, yeni memur maaşı için asgari ücret mantığını birlikte getiriyor. Peki, memur zammı ne zaman yapılacak? memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…