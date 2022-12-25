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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin'den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 07:50

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin'den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri sıklıkla aratılıyor. TÜİK enflasyon rakamları ile yeni memur maaşı 2023 belli oluyor. Yaklaşık memur zam oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Aralık enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte memur maaşı zammı için en düşük rakam gelecek. Daha sonra ek zam ile birlikte memur zammı 2023 belli olacak. Bu noktada meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Sosyal refah düzenlemesi ile gelecek ek zam, yeni memur maaşı için asgari ücret mantığını birlikte getiriyor. Peki, memur zammı ne zaman yapılacak? memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni memur maaşı ne kadar olacak, en düşük ve en yüksek memur maaşı 2023 ne zaman belli olacak soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bu noktada memur zammı 2023 için sosyal refah düzenlemesi de bulunuyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA: MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

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MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA || Bakan Bilgin’den memur zammı açıklaması: En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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