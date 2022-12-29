MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri öğretmen, polis, bekçi, hemşire ve diğer memurlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur maaş zammı ne kadar olacak sorusu için ilk tahminler masadaki yerini aldı. Enflasyonun yanı sıra refah düzenlemesi ve toplu sözleşme zammı da beklenenler arasında. Memur zammı ne zaman açıklanacak sorusu Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte, memur maaşı zammı hakkında tüm veriler…