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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:05

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri öğretmen, polis, bekçi, hemşire ve diğer memurlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur maaş zammı ne kadar olacak sorusu için ilk tahminler masadaki yerini aldı. Enflasyonun yanı sıra refah düzenlemesi ve toplu sözleşme zammı da beklenenler arasında. Memur zammı ne zaman açıklanacak sorusu Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? İşte, memur maaşı zammı hakkında tüm veriler…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı Ocak 2023 ile birlikte güncellenecek. Temmuzda artan memur maaşları yeni yılla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenecek. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyor. Memur zammı 2023 hesaplama işlemleri devam ediyor. Yüzde 15 oranında zam kesinleşti. Son rakam Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ARDINDAN MEMUR VE EMEKLİ!

Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık.

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır."

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MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız."

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Memurlar ek zam mı alıyor? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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