Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan'dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 22:53

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan'dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı güncellendi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranları duyurdu. Güncellenen ocak zammı sonrası ne kadar memur maaşı alırım sorusu yanıt aramaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra uygulanan refah zammı ile net maaş tablosu ortaya çıktı. Bu noktada en düşük memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Öğretmen, doktor, polis, hemşire gibi meslekleri icra eden memur ve memur emeklileri maaş hesabına başladı. İşte, memur maaşı hesaplama robotu ile memur maaş zammı hesaplama tablosu 2023…