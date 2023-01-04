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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan'dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 22:53

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan'dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Emekli ve memur zammı güncellendi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranları duyurdu. Güncellenen ocak zammı sonrası ne kadar memur maaşı alırım sorusu yanıt aramaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra uygulanan refah zammı ile net maaş tablosu ortaya çıktı. Bu noktada en düşük memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Öğretmen, doktor, polis, hemşire gibi meslekleri icra eden memur ve memur emeklileri maaş hesabına başladı. İşte, memur maaşı hesaplama robotu ile memur maaş zammı hesaplama tablosu 2023…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan’dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Memur zammı 2023 oranı yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı yanı sıra refah payı ile yüzde 25 olarak belirlenmişti. Refah payı için güncellemeye gidildiğini açıklayan Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranları duyurdu. Yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılmasının ardından maaş tablosu da ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öğretmen, doktor, hemşire, polis gibi meslekleri icra edenler meslek meslek en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, meslek meslek maaş tabloları ile ne kadar memur maaşı alırım sorusuna yanıt!

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan’dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük memur maaşı tutarı da 11.848 TL oldu. İşte tüm detaylar;

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan’dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI ARTIRILDI!

Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu. Erdoğan, biraz daha fedakarlık yapılmasını sağlayarak emekli ve memur maaşı zam oranını artırdı.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan’dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU

Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERLER | Başkan Erdoğan’dan ek zam müjdesi! Memur maaşı hesaplama ile en düşük memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yüzde 25 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, bugün en düşük emekli maaşı zam oranını yüzde 58 olarak duyurdu. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu.

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