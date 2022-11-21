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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:47

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı tahmini masada yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak ocak zammı için 4 aylık veri geride kaldı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları gündemdeki yerini alırken yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık var. Memur zammı 2023 son dakika haberleri takip ediliyor. Toplu sözleşme zammı da öne çıkan başlıklar arasında. Peki, yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan enflasyonla mücadele çalışmaları ocak zammı için de geçerli olacak. Emekli ve memur zammı son dakika haberleri ile takip edilirken öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları toplu sözleşme zammı ve ek zam ile birlikte değerlendiriliyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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