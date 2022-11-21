MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Toplu sözleşme zammı hesaplandı! Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı tahmini masada yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak ocak zammı için 4 aylık veri geride kaldı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları gündemdeki yerini alırken yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık var. Memur zammı 2023 son dakika haberleri takip ediliyor. Toplu sözleşme zammı da öne çıkan başlıklar arasında. Peki, yılbaşında memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…