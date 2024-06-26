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MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA TABLOSU: "5 aylık veriyle açıklanıyor!" Temmuz zammı yüzde kaç olacak, en düşük maaş kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:48
MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA TABLOSU: "5 aylık veriyle açıklanıyor!" Temmuz zammı yüzde kaç olacak, en düşük maaş kaç TL?
Memur zammı 2024 son dakika haberleri gündemde. Memur zammı temmuz 2024 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak sorusu memur zammı hesaplama ekranıyla araştırılmaya başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. Net zam için 6 aylık veriler ve toplu sözleşme zammı bekleniyor. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak memur maaşı için hesaplama tablosu yayınlandı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplama ekranı