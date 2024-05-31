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MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:55
MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?
Temmuz ayına kısa bir süre kala 6 ayda bir enflasyona göre düzenlenen memur zammı son dakika haberleriyle gündemde. Memur maaşı 2024 temmuz araştırmaları sürüyor. Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı 4 aylık enflasyon verisiyle netleşmeye başladı. 6 ayık enflasyon verilerinin de açıklanması ve toplu sözleşmeyle birlikte kesin zam tablosu belli olacak. Milyonlarca memur enflasyon rakamlarına bağlı olarak alacağı zammı hesaplıyor. Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?