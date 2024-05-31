MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.