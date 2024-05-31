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Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:55

MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

Temmuz ayına kısa bir süre kala 6 ayda bir enflasyona göre düzenlenen memur zammı son dakika haberleriyle gündemde. Memur maaşı 2024 temmuz araştırmaları sürüyor. Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı 4 aylık enflasyon verisiyle netleşmeye başladı. 6 ayık enflasyon verilerinin de açıklanması ve toplu sözleşmeyle birlikte kesin zam tablosu belli olacak. Milyonlarca memur enflasyon rakamlarına bağlı olarak alacağı zammı hesaplıyor. Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika 2024 gelişmeleri takip ediliyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen memur zammı için 4 aylık veriler belli oldu. 6 aylık enflasyon oranının ve toplu sözleşmenin de belirlenmesiyle temmuz memur zammı netleşecek. İşte memur zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

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MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

MEMUR ZAMMI 2024 HESAPLAMA EKRANI: Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire en düşük kaç TL?

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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