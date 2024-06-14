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Haberler Yaşam Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:00

Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için takip ediliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artış yaşayan memur maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslekleri yürütenler, memur zam oranı verilerini mercek altına aldı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri...

Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Bu noktada Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur maaşı zammı hesaplama işlemleri...

Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşı zammı enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor.

2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 3,37 olarak açıklandı. Bununla beraber 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 oldu.

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 6,71 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 5 aylık memur zammı yüzde 17,32 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Haziran enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani enflasyonun yüzde 26 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,86 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,44 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 20,04 Temmuz zammı alacak.

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