Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Bu noktada Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, memur maaşı zammı hesaplama işlemleri...