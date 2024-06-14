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Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
10:00
Memur zammı 2024 son dakika: Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşları değişiyor! Temmuz'da memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı son dakika 2024 Temmuz-Aralık dönemi için takip ediliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artış yaşayan memur maaşları Temmuz ayında yeniden güncellenecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammı ile ne kadar maaş alacağını merak eden doktor, hemşire, öğretmen, polis gibi meslekleri yürütenler, memur zam oranı verilerini mercek altına aldı. Peki, meslek meslek memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı son durum gelişmeleri...