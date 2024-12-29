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MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
15:27
MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur zammı Ocak 2025 hesaplama tablosunda gözler açıklamalara yöneldi. Yeni yılın ilk 6 ayında memur maaşıyla birlikte birçok ödemeye zam yapılacak. 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla birlikte belirlenen maaşlar için memurlar ve memur emeklileri açıklamaları takip ediyor. Son olarak en düşük maaşın 39 bin 177 TL olarak belirlenmesinin ardından yeni rakamlar gündemde. Polis, öğretmen, ebe vaiz, imam, hemşire gibi mesleklerde 5 aylık verilerle tablo oluşturuldu. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte hesaplama