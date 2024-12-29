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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:27

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı Ocak 2025 hesaplama tablosunda gözler açıklamalara yöneldi. Yeni yılın ilk 6 ayında memur maaşıyla birlikte birçok ödemeye zam yapılacak. 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla birlikte belirlenen maaşlar için memurlar ve memur emeklileri açıklamaları takip ediyor. Son olarak en düşük maaşın 39 bin 177 TL olarak belirlenmesinin ardından yeni rakamlar gündemde. Polis, öğretmen, ebe vaiz, imam, hemşire gibi mesleklerde 5 aylık verilerle tablo oluşturuldu. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte hesaplama

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı için 5 aylık verilerle hesaplama yapıldı. Enflasyon oranıyla birlikte önümüzdeki yıl memur ve memur emeklilerinde geçerli olacak maaşlar için rakamlar yeniden belirleniyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok kalemde değişikliğe gidilecek zam için TÜİK ile açıklanan son verilere göre %10,4'lük zam hakkedildi. Peki yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı ocak 2025 hesaplama

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Kalem kalem tüm meslekler! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

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