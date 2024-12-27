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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:52

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Ocak 2025 için memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından merakla takip ediliyor. Yılda iki kez maaş artışı yapılan memurlar, 6 aylık enflasyon verilerine göre güncellenen maaşlarını merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmişti. Açıklanan 5 aylık verilere göre polis, öğretmen, ebe, imam, vaiz gibi meslek gruplarının maaş tablosu şekillendi. Peki, 2025 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı Ocak 2025 için tablo şekilleniyor. Enflasyon oranları açıklandığında ve toplu sözleşme zammı da devreye girdiğinde, memurların maaşlarına yapılacak kesin artış oranı netleşiyor. Henüz açıklanan 5 aylık verilere göre, memurlar %10,4'lük bir zammı hak etmiş durumda. Peki, 2025 memur zammı ne kadar olacak? İşte, hemşire, polis, öğretmen, doktor... maaşları tablosu!

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

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