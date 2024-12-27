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MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:52
MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Meslek meslek hesaplandı! Enflasyona göre en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Ocak 2025 için memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, özellikle asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından merakla takip ediliyor. Yılda iki kez maaş artışı yapılan memurlar, 6 aylık enflasyon verilerine göre güncellenen maaşlarını merak ediyor. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmişti. Açıklanan 5 aylık verilere göre polis, öğretmen, ebe, imam, vaiz gibi meslek gruplarının maaş tablosu şekillendi. Peki, 2025 Ocak memur zammı ne kadar olacak?