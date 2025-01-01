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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:41

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Memur zammı Ocak 2025 hesaplama tablosu için gözler açıklamalara çevrildi. Yeni yılda memur maaşıyla birlikte birçok ödemede zamlanacak. 5 aylık enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı zam için çerçeve çizilmeye başladı. Ebe, öğretmeni doktor, polis, vaiz, hemşire gibi mesleklerde zamlı maaş tablosu şekilleniyor. Asgari ücret zammının ardından memurlara yapılacak zam bekleniyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Memur maaş zammı 2025 ocak hesaplamaları enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir kala belli oluyor. Son olarak en düşük memur maaşının 39 bin 177 TL belirlenmesinin ardından gözler bu yılın ilk 6 ayında geçerli olacak rakamlara çevrildi. Meles meslek hesaplama yapıldı. İşte 2025 memur maaş zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

ENFLASYONA GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre Aralık ayında beklenen enflasyon aylık 1,72 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda Aralık ayı enflasyonunun 1,72 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 5,95 alınacak olan zam oranı ise toplu sözleşme zammı eklendiğinde 12,31 olacak.

Aralık ayı enflasyonu % 2 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 6,24 alınacak zam oranı ise 12,62 olacak.

% 2,5 enflasyon olması durumunda oluşacak enflasyon farkı 6,76 alınacak olan zam oranı ise 13,17 olacak.

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

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