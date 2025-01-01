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MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
14:41
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Öğretmen,polis,hemşire maaşları hesaplandı! Memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Memur zammı Ocak 2025 hesaplama tablosu için gözler açıklamalara çevrildi. Yeni yılda memur maaşıyla birlikte birçok ödemede zamlanacak. 5 aylık enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı zam için çerçeve çizilmeye başladı. Ebe, öğretmeni doktor, polis, vaiz, hemşire gibi mesleklerde zamlı maaş tablosu şekilleniyor. Asgari ücret zammının ardından memurlara yapılacak zam bekleniyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte hesaplama tablosu