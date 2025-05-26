MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz 2025 memur zammı için geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yansıyacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselmişti. Peki, 2025 Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre tahmini memur zammı hesaplama tablosu ve detaylar…