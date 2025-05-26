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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:37

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri, 4 aylık enflasyon farkının netleşmesini sağladı. Bu verilerle birlikte memur zam oranı hesaplamaları hız kazandı. Nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle kesinleşecek. Peki, Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte 2025 Temmuz memur zammı ile polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni memur maaş hesabı!

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz 2025 memur zammı için geri sayım sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlara yansıyacak artışta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselmişti. Peki, 2025 Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte 6 aylık enflasyon verilerine göre tahmini memur zammı hesaplama tablosu ve detaylar…

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi ocak ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yüzde 11,54 zam aldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.