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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
07:37
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri, 4 aylık enflasyon farkının netleşmesini sağladı. Bu verilerle birlikte memur zam oranı hesaplamaları hız kazandı. Nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle kesinleşecek. Peki, Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte 2025 Temmuz memur zammı ile polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni memur maaş hesabı!