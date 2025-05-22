MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Memur maaş zammı ne kadar olur? 6 aylık tahmini enflasyona göre hesaplandı!

Memurlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı alıyor. Yılın ilk verisi geride kalırken, gözler yılın ikinci verisi için maaş zammının ne kadar olacağına odaklandı. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselmişti. Peki, 2025 Temmuz'da memur zammı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanır? İşte, 6 aylık enflasyona göre tahmini hesaplama tablosu...