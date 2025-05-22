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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Memur maaş zammı ne kadar olur? 6 aylık tahmini enflasyona göre hesaplandı!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
23:09
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Memur maaş zammı ne kadar olur? 6 aylık tahmini enflasyona göre hesaplandı!
Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. 4 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zammı hesaplanırken, son iki veri için Piyasa Katılımcıları Anketi tahminleri ele alındı. Bu tahminler doğrultusunda Temmuz zammı için 6 aylık enflasyon hesaplamaları başladı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...