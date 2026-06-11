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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:58
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış için milyonlarca kamu çalışanının gözü enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıktı. Ocak–mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16,6'lık enflasyon sonrasında memurlar için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Peki, 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...