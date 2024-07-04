Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memurların ve memur emeklilerinin maaşı Temmuz-Ocak dönemi için ortaya çıktı. Milyonlarca memur zamlı maaşlara ve ödem günlerine odaklandı. Peki, memur maaşlar ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme takvimi!