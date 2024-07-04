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Haberler Yaşam Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 07:55

Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur zammı netleşti. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. Bu noktada memur zammı ile yeni maaşlar da belli oldu. Peki, memur maaşlarına ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ve ödeme günleri!

Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memurların ve memur emeklilerinin maaşı Temmuz-Ocak dönemi için ortaya çıktı. Milyonlarca memur zamlı maaşlara ve ödem günlerine odaklandı. Peki, memur maaşlar ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme takvimi!

Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

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Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI

  • En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL
  • En düşük memur maaşı: 32.860 TL'den - 39.205 TL
  • Bekar memur: 30.372 TL'den – 36.236 TL
Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762
  • MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824
  • UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441
  • BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074
  • POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552
  • UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174
  • HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060
  • MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957
  • TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890
  • PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537
  • VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161
  • AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179
Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!
  • MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946
  • GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210
  • MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388
  • ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289
  • BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338
  • POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338
  • HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338
  • MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372
  • TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934
  • PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926
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