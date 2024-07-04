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Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
07:55
Memur zammı belli oldu: 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte, polis, öğretmen, hemşire maaşları ödeme takvimi!
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur zammı netleşti. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. Bu noktada memur zammı ile yeni maaşlar da belli oldu. Peki, memur maaşlarına ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ve ödeme günleri!