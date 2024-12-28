MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! "Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM ORANI BELLİ OLDU!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz - kasım dönemi itibarıyla yüzde 14,58 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Bu fark, emeklilerin ocak ayında alacakları zam oranını belirleyecek. Emeklilere, 2024 yılı temmuz - aralık dönemi enflasyon oranına göre bir maaş artışı yapılacak.

Böylece, 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak, yüzde 14,58 oranında bir zam yapılması kesinleşmiş oldu.