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MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! "Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
15:11
MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! "Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret artışının açıklanmasının ardından, gözler şimdi emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Bilindiği üzere, memur maaşları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirleniyor. 5 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, memur maaşlarında yapılacak artışa dair hesaplamalar başladı. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar artacak? İşte, Ocak 2025 memur maaşı zammı ile ilgili hesaplama tablosu…