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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! "Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:11

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! "Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı!" 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret artışının açıklanmasının ardından, gözler şimdi emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Bilindiği üzere, memur maaşları ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirleniyor. 5 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, memur maaşlarında yapılacak artışa dair hesaplamalar başladı. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar artacak? İşte, Ocak 2025 memur maaşı zammı ile ilgili hesaplama tablosu…

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

2025 Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak memur maaşları, Aralık ayı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Son olarak Temmuz-Eylül döneminde en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak uygulanmıştı. Peki, 2025'te en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, memur maaş zammına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Yeni yılda Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur zammı Aralık ayı için açıklanacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece, Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

GÜNCEL EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Temmuz-Ocak 6 aylık dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak belirlendi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak maaş ödemelerini alıyor.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Memur maaşı zammı için son 1 veri kaldı! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM ORANI BELLİ OLDU!
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz - kasım dönemi itibarıyla yüzde 14,58 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Bu fark, emeklilerin ocak ayında alacakları zam oranını belirleyecek. Emeklilere, 2024 yılı temmuz - aralık dönemi enflasyon oranına göre bir maaş artışı yapılacak.

Böylece, 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak, yüzde 14,58 oranında bir zam yapılması kesinleşmiş oldu.

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