MEMUR ZAMMI HESABINDA SON VERİLER: 2026 Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala kamu çalışanlarının bir numaralı gündem maddesi maaş zamları oldu. Memur ve memur emeklileri için süreç, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir formülle işliyor. 2026 yılının ilk 6 ayı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı eklenecek. Merkez Bankası'nın tahminleri, memurlar için hangi artışa işaret ediyor merak konusu. 5 Ocak sabahı açıklanacak veriler öncesinde, derece ve kademeye göre hazırlanan tahmini maaş listeleri şimdiden konuşulmaya başlandı.