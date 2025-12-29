Haberler
MEMUR ZAMMI HESABINDA SON VERİLER: 2026 Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
29.12.2025
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı, hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı ile birlikte zam heyecanıyla başlıyor. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle netleşecek olan artış oranları, sadece maaşları değil sosyal yardımları da kökten değiştirecek. Peki, Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı hangi seviyeye yükselecek? 1000 TL'lik seyyanen artış kimleri kapsıyor? İşte öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları için masadaki en güncel rakamlar.