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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 21:44

MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Ocak tarihli Memur zammı için kısa bir süre kala polis, bekçi, öğretmen, hemşire gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yeni maaşların açıklanması için yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek. İşte 2023 memur zammı için gelen ilk tahmin ve beklentiler…

MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı için kritik tahminler yıl sonuna doğru gündemi meşgul ediyor. Ocak ayında netleşecek olan 2023 zam oranı için nefesler tutulurken öte yandan vatandaşlar dört aylık enflasyon farkına göre; yapılan hesaplamaları merak ediyor. Bu noktada ise "Enflasyon farkına göre; 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk hesaplamalarda; Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği de yakından ilgilendiren bu oran enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. Peki, 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte son durum ve detaylar…

MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETEŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 4 aylık memur zammı yüzde 11,84 oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.

Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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