MEMUR ZAMMI YENİ 2023 MAAŞ TABLOSU! Meslek meslek en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Ocak tarihli Memur zammı için kısa bir süre kala polis, bekçi, öğretmen, hemşire gibi memurlar yeni maaşlarıyla ilgili beklenti ve gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yeni maaşların açıklanması için yalnızca iki aylık veri kaldı. Bu noktada "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu oran yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkına göre belirlenecek. İşte 2023 memur zammı için gelen ilk tahmin ve beklentiler…