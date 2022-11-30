MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı hesaplama işlemleri yılsonuna doğru hız kazandı. Emekli ve memur maaşı 2023 ocak zammı 6 aylık enflasyon farkı ile değerlendirilecek. Kasım-Aralık enfasyon rakamları sonrası belli olacak memur maaş zammı 4 aylık veriler ışığında hesaplandı. Öte yandan Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları, memur maaşı 2023 Ocak zammı için ipucu verdi. Bu yıl memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken memur ve memur emeklileri, ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ocak memur zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar.