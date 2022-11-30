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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:00

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı hesaplama işlemleri yılsonuna doğru hız kazandı. Emekli ve memur maaşı 2023 ocak zammı 6 aylık enflasyon farkı ile değerlendirilecek. Kasım-Aralık enfasyon rakamları sonrası belli olacak memur maaş zammı 4 aylık veriler ışığında hesaplandı. Öte yandan Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları, memur maaşı 2023 Ocak zammı için ipucu verdi. Bu yıl memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken memur ve memur emeklileri, ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ocak memur zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur maaş zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur zammı için tüm gözler Kasım-Aralık enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Öte yandan memur maaş zammı hesaplama tablosu 4 aylık enflasyon verilerine göre netleşti. Bu kapsamda memur maaşları doktor, hemşire, öğretmen, polis ve diğer tüm memurlar için sorgulanıyor. Emekli ve memur zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığı biliniyor. Peki, Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETEŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 4 aylık memur zammı yüzde 11,84 oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK: Enflasyon farkı ile hesaplandı! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.

Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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