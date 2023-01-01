Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile polis, öğretmen, bekçi ve hemşire memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 18:50

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Ocak zammı 2023 ile polis, öğretmen, bekçi ve hemşire memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşı tablosu ve Ocak zammı 2023 hakkında araştırmalar, TÜİK enflasyon oranının açıklanmasına iki gün kala vatandaşlar tarafından sıkla aratılıyor. Polis, öğretmen, bekçi, hemşire gibi birçok meslek sahibi vatandaş memur zammı hesaplama üzerinden 2023 yılında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Aralık enflasyon oranı açıklandıktan sonra TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve sosyal refah düzenlemesiyle birlikte en düşük ve en yüksek memur maaşı 2023 belli olacak. Maaşlar, Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Peki, memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaşı zammı son durum 2023