MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2025 Temmuz memur maaş zammı için hesaplamalar hızla devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayları enflasyon verileriyle, ilk üç aylık enflasyon farkı kesinleşmiş oldu. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine çevrildi. Bu 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz'daki maaş zammını doğrudan etkileyecek. Ayrıca, toplu sözleşme zammı da Temmuz maaş artışına dahil edilecek. İşte, 2025 Temmuz memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler…