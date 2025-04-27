Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:30

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. Artış, TÜİK enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek. Mart ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık farkın üçte biri belli oldu. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine çevrildi. Bu 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz'daki maaş zammını doğrudan etkileyecek. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2025 Temmuz memur maaş zammı için hesaplamalar hızla devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayları enflasyon verileriyle, ilk üç aylık enflasyon farkı kesinleşmiş oldu. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine çevrildi. Bu 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz'daki maaş zammını doğrudan etkileyecek. Ayrıca, toplu sözleşme zammı da Temmuz maaş artışına dahil edilecek. İşte, 2025 Temmuz memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler…

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.