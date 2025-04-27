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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:30
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Memur maaş zammı için hesaplamalar başladı. Artış, TÜİK enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek. Mart ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık farkın üçte biri belli oldu. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Şimdi ise gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine çevrildi. Bu 6 aylık enflasyon oranı, Temmuz'daki maaş zammını doğrudan etkileyecek. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, tüm detaylar…