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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
13:07
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkının üç aylık bölümü netleşti. Bu gelişmeyle birlikte memur zammı hesaplamaları hız kazandı.Geçtiğimiz dönemdeki artışta en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç artış yansıyacak? İşte, Memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...