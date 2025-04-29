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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:07

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkının üç aylık bölümü netleşti. Bu gelişmeyle birlikte memur zammı hesaplamaları hız kazandı.Geçtiğimiz dönemdeki artışta en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Peki, Temmuz zammı ile memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç artış yansıyacak? İşte, Memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2025 Temmuz memur maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur maaşlarında yapılacak artış, 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Bu nedenle, Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli gözünü TÜİK'in açıklayacağı verilere çevirmiş durumda. İşte, 2025 Temmuz memur zammı hesaplamaları

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına, toplu sözleşme kapsamında %5 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranı sabit kalsa dahi, memur maaşları ve emekli maaşlarında Temmuz ayında %9,02 oranında bir artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, hemşire...Temmuz memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.