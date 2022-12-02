Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.