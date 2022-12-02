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Haberler Yaşam Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 10:05

Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyon rakamları ile en düşük ve en yüksek memur maaşı netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 emekli ve memur zammı için refah seviyesini artıracak şekilde çalışmalar yürütüleceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu bilinirken en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, yeni yılda memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri ile zamlı memur maaşı tablosu…

Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesaplama gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 zamlı memur maaşı tablosu, Kasım-Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından son şeklini alacak. 2023 Ocak memur zammı TÜİK'in açıkladığı 4 enflasyon verisinden doğan farka göre hesaplandı. Yılı son 6 ayına ilişkin enflasyon farkının belirleyici olduğu memur zammı için ek zam da masada konuşulan konular arasında. Bu bağlamda, yeni yılda memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Ocak memur zammı son durum ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETEŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 4 aylık memur zammı yüzde 11,84 oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonucu ortaya çıkan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor.

Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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