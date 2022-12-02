Memur zammı hesaplama tablosu: 2023 Ocak memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı son dakika haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyon rakamları ile en düşük ve en yüksek memur maaşı netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 emekli ve memur zammı için refah seviyesini artıracak şekilde çalışmalar yürütüleceğini açıklamıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu bilinirken en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, yeni yılda memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri ile zamlı memur maaşı tablosu…