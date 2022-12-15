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Haberler Yaşam Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:17

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile netliğe kavuşacak olan 2023 Ocak zammı yeni yıla sayılı günler kala yoğun olarak araştırılıyor. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen memur zammı için 5 aylık oran Kasım enflasyonu ile ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık yürütülen emekli ve memur zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde yer almaya devam ediyor. Bu noktada polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi başta olmak üzere tüm memurlar soruyor: en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak için netleşmeye başladı. Polis, öğretmen doktor, hemşire gibi meslekleri ilgilendiren zamlı memur maaşı 5 aylık enflasyon rakamları ile ortaya çıktı ve geriye yalnızca 1 aylık veri kaldı. Enflasyon farkının yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de hesaplanan memur zam oranı Kasım enflasyon oranı ile son şeklini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde vatandaşları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde çalışmaları yürütülen emekli ve memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Peki, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve beklentiler…

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Memur zammı hesaplama tablosu 2023 Ocak: Son enflasyona göre netleşti! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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