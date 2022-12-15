Memur maaş zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile netliğe kavuşacak olan 2023 Ocak zammı yeni yıla sayılı günler kala yoğun olarak araştırılıyor. Yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendirilen memur zammı için 5 aylık oran Kasım enflasyonu ile ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık yürütülen emekli ve memur zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde yer almaya devam ediyor. Bu noktada polis, doktor, hemşire, öğretmen, bekçi başta olmak üzere tüm memurlar soruyor: en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…