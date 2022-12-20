Memur zammı için heyecan dorukta. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile hesaplanan 2023 ocak zammı için tüm gözler son veriye çevrilmiş durumda. Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber memur maaş zammı da netlik kazanacak. Bu bağlamda yeni yıla sayılı günler kala memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplandı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da masada yer alırken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Peki, , 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.