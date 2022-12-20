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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 21:59

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı için heyecan dorukta. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile hesaplanan 2023 ocak zammı için tüm gözler son veriye çevrilmiş durumda. Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber memur maaş zammı da netlik kazanacak. Bu bağlamda yeni yıla sayılı günler kala memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplandı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da masada yer alırken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Peki, , 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala memur zammı son dakika haberleri memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı 2023 Ocak zammı ile belli olacak. Son 6 aylık enflasyon verileri ile hesaplanan memur zam oranı için yeni tahminler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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