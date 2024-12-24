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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:27

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı Ocak 2025 için gözler son dakika açıklamalarına yöneldi. Yeni yılla birlikte birçok ücrette yaşanacak değişimden yılda iki kez güncellenen memur maaşları da etkilenecek.Yeni maaşla birlikte birden fazla kalemde değişim yaşanacak. 2024 yılının ikinci yarısında hesaplanan 6 aylık enflasyon verisiyle en düşük maaşı 39 bin 177 TL olmuştu.2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak ücretler için 5 veri netleşti. Henüz belli olan 5 veriyle meslek meslek tablo oluşturuldu. Polis, öğretmen, hemşire, ebe, vaiz ne kadar alacak? Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte hesaplama

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesaplama tablosu oluşturuldu. Enflasyon verileriyle birlikte önümüzdeki yıl memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar için rakamlar güncellenecek. Sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok kalemi etkileyen zam için TÜİK ile açıklanan son verilere göre için %10,4'lük zam kesinleşti. İşte memur zammı ocak 2025 hesaplama

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

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