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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:27
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA:6.veri öncesi muhtemel tablo! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı Ocak 2025 için gözler son dakika açıklamalarına yöneldi. Yeni yılla birlikte birçok ücrette yaşanacak değişimden yılda iki kez güncellenen memur maaşları da etkilenecek.Yeni maaşla birlikte birden fazla kalemde değişim yaşanacak. 2024 yılının ikinci yarısında hesaplanan 6 aylık enflasyon verisiyle en düşük maaşı 39 bin 177 TL olmuştu.2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak ücretler için 5 veri netleşti. Henüz belli olan 5 veriyle meslek meslek tablo oluşturuldu. Polis, öğretmen, hemşire, ebe, vaiz ne kadar alacak? Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte hesaplama