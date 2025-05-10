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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:27

MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı için belirleyici olacak olan enflasyon verileri netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla maaş hesaplamaları başladı. Ocak zammında en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler 2025 Temmuz zammına çevrildi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...

MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,2 haziranda ise yüzde 1,70 olması bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda maaş hesaplamaları başladı. Peki, memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...

MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkına göre memur emeklisi maaş tablosu...

MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE

600 bin kamu işçisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri memur maaşlarını etkileyecek toplu sözleşme zammı için de referans olacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.