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MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
10:27
MEMUR ZAMMI 2025 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2025 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı için belirleyici olacak olan enflasyon verileri netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla maaş hesaplamaları başladı. Ocak zammında en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükselmişti. Şimdi ise gözler 2025 Temmuz zammına çevrildi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...