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Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temur memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
18:59
Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temur memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu 4 aylık enflasyon rakamlarını duyurdu. Temmuz ayında yapılacak memur zammı için gözler son iki veriye çevrilirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde mayıs ve haziran ayları için tahminler de açıklandı. Bu tahminler sonrasında memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...