Memur zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temur memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu yıl Ocak ayında memurlara yüzde 11,54 zam yapıldı ve en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselirken, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liraya yükseldi. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, kalem kalem hesaplandı!